Benevento, Confindustria e Unisannio insieme per la transizione energetica

Una sfida per la transizione energetica. È quella lanciata da Confindustria Benevento e Unisannio, con l'Unione degli industriali sanniti e il dipartimento di Ingegneria dell'ateneo che hanno dato vita al secondo appuntamento del ciclo «Dalla ricerca al business: incontri itineranti di open innovation».

«L’edilizia gioca un ruolo chiave per la transizione energetica e per il futuro del Paese. Siamo chiamati a ragionare in chiave green a tutti i livelli e a portare avanti gli obiettivi di decarboinizzazione imposti dall’Europa - spiega Mario Ferraro, presidente Ance Benevento -. Per favorire la transizione energetica dovremmo essere in grado di utilizzare tutte le leve che abbiamo a disposizione sapendo di poter contare su tecnologie che consentono di attivare politiche mirate a tutti i livelli. Abbiamo tuttavia bisogno di poter contare su regole chiare e su strumenti capaci di favorire il perseguimento di un “modello sostenibile”». Per il rettore dell'ateneo sannita Gerardo Canfora «bisogna attuare in fretta la transizione energetica, più tardi arriverà la reazione ai cambiamenti climatici e più drammatiche saranno le conseguenze per l’umanità. Il contributo degli attori, dai ricercatori al sistema produttivo, è improrogabile. Il trasferimento tecnologico gioca un ruolo fondamentale nell’indirizzare in maniera efficace le politiche energetiche, per tale ragione Unisannio è sempre al fianco di Confindustria nelle iniziative di formazione e confronto».

A moderare i lavori la direttice dell'Unione industriali sanniti Anna Pezza. «Il nostro dipartimento di Ingegneria – aggiunge il direttore Nicola Fontana - svolge da anni attività di ricerca e sviluppo di tecnologie, metodologie, materiali, processi nei settori delle fonti di energia rinnovabili. L’obiettivo strategico consiste nel contribuire a potenziare l’utilizzo delle fonti rinnovabili e nel contempo ridurre le emissioni e la dipendenza energetica dalle fonti fossili».