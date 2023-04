Zootecnia, a Cuffiano open day sul progetto «Latte Sannio»

Una giornata dedicata alla produzione di latte ricco di acidi grassi e dal forte legame con il territorio. L'azienda agricola Cassetta di Cuffiano, a Morcone, ospiterà domani alle 10 un Open day divulgativo con l'obiettivo di presentera innovazioni sostenibili per la qualità e l'identità del latte dell'Alto Sannio.

L'incontro rientra nell'ambito del progetto «Latte & Sannio» avviato nell'ambito del Programma di sviluppo rurale della Regione Campania 2014-2020.

Durante l'incontro saranno presentate le attività realizzate grazie al progetto, soffermandosi in particolare sulle caratteristiche dei foraggi innovativi impiegati in azienda e in grado di condizionare la qualità nutrizionale del latte.

La task force del progetto è costituta dalla coop agricola «Latte Sannio», capofila, e che vede 195 associati, tra cui l’azienda agricola Di Maria Ezechiele Matteo, il laboratorio Eatlab srls, la Federazione provinciale Coldiretti di Benevento e il Dipartimento di Agricoltura, ambiente e alimenti dell’Università degli Studi del Molise.

«La qualità del latte, la sostenibilità, il benessere animale e l'identità territoriale rappresentano i cardini intorno ai quali si muove la presente proposta progettuale e intende introdurre soluzioni tecnologiche e biotecnologiche di carattere multidisciplinare tali da promuovere una migliore salute delle lattifere, introdurre elementi di novità nella loro alimentazione con l'esaltazione del legame al territorio nonché favorire un vantaggioso rapporto di sostenibilità rispetto all'ambiente» spiega il presidente dell'azienda agricola, Giuseppe Cassetta.