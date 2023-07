Ostetrica fa spaventare neomamma: «Latte artificiale contaminato dai terroristi, vogliono uccidere tuo figlio»

Aveva da poco partorito quando l'ostetrica, con prepotenza, le aveva detto che i terroristi avevano contaminato il latte artificiale con sostanze utili per uccidere suo figlio. Anna Semenenko, originaria della russa ma operativa a Cardiff, in Inghilterra, è divenuta un'ostetrica qualificata a Leningrado nel 1995, ma ad oggi è stata bandita dalla sua professione in quanto considerata non idonea. Non era la prima volta che si rivolgeva così ad una paziente: ecco cosa è successo.

Anna Semenenko, nel mese di luglio, è stata sollevata dal suo incarico per una serie di accuse relative alle competenze dimostrate e alla sua condotta che risalgono al periodo tra il 2015 e il 2019. L'ostetrica 59enne nega le evidenze e afferma di essere stata presa di mira solo perché russa. Il Nursing and Midwifery Council ha stabilito che il suo commento era «altamente inappropriato» e che «non è riuscita a trattare la sua paziente con dignità e rispetto» mentre cercava di influenzarla con «informazioni false e fuorvianti».

La commissione disciplinare ha anche sentito che ha messo in imbarazzo un'altra paziente commentando le sue parti intime e poi ha usato il telefono della stessa per scattare foto delle sue cuciture senza motivo clinico. È stata accusata di aver detto alla neomamma durante un esame intimo: «Tuo marito deve avere un pene molto piccolo perché sei molto tesa».

Tra le altre esperienze negative vissute dalle neomamme, si è scoperto che faceva pressione ad un'altra paziente affinché permettesse al suo partner di guardarla mentre partoriva. Il personale di altri ospedali ha detto di essersi rivolta male anche nei confronti di altri pazienti del Royal Gwent e del Nevill Hall NHS nel sud del Galles: «Sono Anya, sono russa. Se non ti piace, posso trovare un'altra ostetrica», prepotente sosteneva a chi si lamentava.

Il Consiglio di Cardiff ha affermato che il suo divieto ha segnato «la gravità della cattiva condotta riscontrata». Ma ieri sera, nella sua casa di Port Talbot (Galles), l'ostetrica ha promesso di fare appello e di «rivolgersi all'Alta Corte per licenziamento illegittimo». Ha aggiunto: «Ho 25 anni di esperienza e ho fatto nascere 2.000 bambini. Ho sempre avuto valutazioni lavorative soddisfacenti. Eppure mi fanno sembrare un mostro».

La signora Semenenko afferma che le è stato detto di non dire ai pazienti che era russa dopo essersi unita al Royal Gwent Hospital nel 2015 e aver sopportato battute sull'essere un agente del KGB, bere vodka e trasportare novichok. Ha detto di essere stata sospesa nel giugno 2018 e licenziata per cattiva condotta grave nel luglio 2019 dopo le denunce di aver firmato appunti per un medico senza controllarli, ma che tutto ciò sia solo una forma di discriminazione razziale per le sue origini.