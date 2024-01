«La fidanzata incinta del mio coinquilino se non smette di lamentarsi se ne deve andare, lui si è arrabbiato con me»

Quando si convive con altre persone, una delle regole principali per il quieto vivere è quella che gli ospiti non sono ammessi perché porterebbero caos e disordine. Un ragazzo si è voluto sfogare su Reddit raccontando la propria situazione: il suo coinquilino ospita a casa loro la sua fidanzata incinta che, a causa degli ormoni della gravidanza, è diventata insopportabile.

Il ragazzo che si è lasciato andare a un lungo sfogo su Reddit ha scritto: «Io e il mio coinquilino viviamo insieme da poco più di un anno e mezzo.

Lui è fidanzato e la sua ragazza si è fermata spesso da noi, dato che, è capitato che le sue coinquiline portassero ospiti in casa e che, quindi, quest'ultima diventasse troppo affollata. Non ci sono mai stati problemi, anzi, lei è davvero simpatica. Tutto è cambiato quando è rimasta incinta. Ha cominciato a rimanere a casa nostra molto più spesso del previsto ed è diventata insopportabile! È sempre nervosa, non le va mai bene niente e, ogni due per tre, deve correre in bagno per le nausee... così, anche di notte. Un giorno mi sono arrabbiato, non ce la facevo più a vivere in questa situazione e ho detto al mio coinquilino e anche a lei che se non avessero rispettato anche l'altra persona presente in casa e cioè io, se ne sarebbero dovuti andare. L'hanno presa malissimo: il mio amico si è arrabbiato e lei non ne parliamo. Ma cosa dovrei fare? Rovinarmi la vita per fare un piacere agli altri?».

Il post che il ragazzo ha pubblicato su Reddit ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni hanno appoggiato il protagonista della storia, mentre, altri gli hanno dato contro. Qualcuno ha scritto: «Credo che dovresti capire che in gravidanza tutto è amplificato, magari lei non vuole davvero comportarsi così... dovresti avere più pazienza» oppure «Io se fossi in te, li avrei già mandati via, non si stanno comportando bene nei tuoi confronti, e poi quella è casa tua».