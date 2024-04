Simona Ventura come sta: torna a Citofonare Rai2 senza paresi facciale. L'assenza di Gene Gnocchi: «Troppo dolore»

Simona Ventura torna come ogni domenica alla conduzione di Citofonare Rai2, insieme alla sua socia e amica Paola Perego. La conduttrice aveva fatto preoccupare molto i suoi fan quando due settimane fa aveva annunciato un periodo di pausa a causa di una paresi facciale che la condizionava. Ma nulla può fermare Super Simo che non ha perso neanche una puntata del suo mattin show con la Perego e ha adempiuto a tutti gli impegni di lavoro.

La conduttrice ha aperto la nuova puntata di Citofonare Rai 2 con Paola, tra musica e divertimento, mostrando al pubblico le sue condizioni di salute dopo la paresi: «Adesso sto meglio».

Simona Ventura inarrestabile

Simona Ventura non si ferma mai e non manca mai ad un appuntamento di lavoro. Dopo la preoccupazione dei fan dovuta ad una paresi facciale che l'aveva colpita da ormai tre settimane, la conduttrice mostra il suo bel volto in televisione nella nuova puntata di "Citofonare Rai2".

La paresi sembra essere solo un brutto ricordo, nonostante qualche dettaglio ancora si noti, ma lei è sempre stata diligente e inarrestabile.

Oggi, domenica 28 aprile, Simona sorride e si gode finalmente di nuovo il bello della diretta con la sua socia Paola Perego, cantando e ballando con il suo viso che sembra aver ripreso la sua elasticità e le movenze di sempre.

Ad essere assente nella nuova puntata di Citofonare Rai2, purtroppo è stato Gene Gnocchi e Paola Perego ha spiegato il motivo.

L'assenza di Gene Gnocchi

Non un problema fisico o di salute. Gene Gnocchi è stato assente nella nuova puntata di Citofonare Rai2 e Paola Perego ha rivelato il motivo, mandando un saluto al comico: «Gene non sarà con noi oggi a causa del lutto che ha colpito la sua famiglia, ma noi gli mandiamo un grandissimo abbraccio e un bacio, ti siamo vicini!»

Il comico, infatti, ha perso la mamma solo qualche giorno fa.