Fabrizio Corona uomo libero, la prima foto in aeroporto: «Vado a Parigi con Sara Barbieri, poi dirò molte cose»

Fabrizio Corona è da oggi un uomo libero per la giustizia italiana, anche se ammette con orgoglio attraverso i social di esserlo sempre stato. L'ex re dei paparazzi finisce di scontare la sua pena, a dieci anni dall'arresto nel 2013, nella notte tra sabato 23 e domenica 24 settembre. E ha già le idee chiare sul da farsi. Ha annunciato l'intenzione di andare a Parigi e tra le storie Instagram ha già pubblicato una sua foto seduto in aeroporto. L'ex agente fotografico avverte: «Ora sono libero di fare e soprattutto di parlare».

«Andrò a Parigi.

Non ho il passaporto dal 2010... è questa la prima cosa che faccio. Ci vado con la mia fidanzata, Sara Barbieri, con la quale convivo da due anni e che ne ha 27 meno di me» ha spiegato a Il Giornale. «Quando mi hanno comunicato il fine pena - ha aggiunto - ero con Francesca Fagnani, avevamo appena finito di registrare la mia intervista per la prima puntata della nuova stagione di Belve» che andrà in onda martedì. «Io non ho provato assolutamente niente. Oltre al fatto che di testa mi sono sempre sentito libero - ha aggiunto -, non sono mai riusciti ad ingabbiarmi davvero, credo che dal punto di vista giudiziario me ne abbiano fatte troppe. Ma ora sono libero di fare e soprattutto di parlare». Corona ha spiegato di non avere rapporti con la madre e i fratelli e nemmeno con Nina Moric, l'ex moglie da cui ha avuto il figlio Carlos, che ora vive con lui. Per il resto «ho sempre una mia agenzia e continuo a fare quello che ho sempre fatto: soldi», ha sintetizzato.

Fabrizio Corona fu arrestato nel gennaio 2013 per l'esecuzione delle condanne definitive, tra cui quelle per foto-ricatti a vip. L'ex re dei paparazzi, difeso dall'avvocato Ivano Chiesa, era da tempo in affidamento terapeutico, come regime alternativo alla detenzione. La Procura generale ha comunicato che «la data di fine pena» è fissata per il «23 settembre 2023», anticipata per effetto della cosiddetta «liberazione anticipata», concessa dal Tribunale di Sorveglianza. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram subito dopo la notifica del provvedimento, Corona ha voluto ringraziare il suo legale: «Grazie Avvo. Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto. Un ringraziamento speciale al mio magistrato di sorveglianza, la dottoressa Anedda, e a due persone che mi sono state vicine, insieme all'avvocato Chiesa, Pietro e Raffaele, col cuore».