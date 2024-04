È stato individuato e denunciato in stato di libertà dai carabinieri della tenenza di via Oberdan di Scafati, agli ordini del comandante Vincenzo Esposito, l’anziano che sabato avrebbe provato a molestare una bimba in villa comunale. L’uomo è stato rintracciato grazie al sistema di videosorveglianza a protezione del parco Wenner, recentemente riaperto al pubblico dopo lunghi lavori di riqualificazione. Le sue parole e le testimonianze raccolte sono al vaglio delle forze dell’ordine. Su di lui pende una denuncia formale presentata dalla famiglia della bimba.

A dare l’annuncio dell’individuazione dell’uomo il sindaco Pasquale Aliberti sui social: «Presa la bestia ottantenne che ieri ha molestato una bimba in villa grazie alle telecamere». Aliberti risponde agli allarmi sulla sicurezza del parco pubblico sottolineando che «ci sarebbe bisogno dell'esercito per controllare 30000 metri quadri di parco» ma annunciando anche l’arrivo di un custode in villa. Poi il sindaco si chiede: «È mai possibile che nessuno è intervenuto se non per chiamare i carabinieri? Vedremo gli sviluppo delle indagini. Un plauso alle forze dell’ordine che ancora una volta dimostrano la loro presenza».

Sabato mattina la villa comunale è affollata da famiglie con bambini che, approfittando della bella giornata di sole e dell’assenza di impegni scolastici, trascorrono qualche ora in relax. Tra la gente ci sono anche due famiglie magrebine da anni residenti in città con i propri figli. Ad un tratto una bimba si stacca dal gruppo per andare a giocare, insieme agli altri bambini, nel parco giochi poco distante dall’ingresso della struttura. Poco dopo la bimba comincia ad urlare richiamando la madre impaurita che accorre nel parco giochi insieme ad altri genitori. Pare infatti che un individuo, un anziano, abbia tentato di accarezzarla o comunque di avere un contatto fisico con la minore. Le testimonianze raccontano anche di un presunto tentativo dell’uomo di riaccompagnare in auto a casa la piccola. Dell'uomo in villa comunale nel frattempo, non c’è più traccia.

Si sarebbe dileguato nel trambusto generale, con la sua auto dal parcheggio antistante la villa. Sul posto giunge subito una pattuglia dei carabinieri che raccoglie tutte le testimonianze e fa partire le indagini. Si punta subito ad un uomo anziano. Si visionano cosi i filmati delle telecamere fino all’individuazione dell’uomo.

Tra le prime dichiarazioni sul presunto tentativo di molestie quella del capogruppo di “Scafati Rinasce” Gennaro Avagnano che rilancia l’allarme sicurezza: «Nei giorni scorsi episodi di vandalismo e bullismo. Ora siamo andare oltre. Le famiglie devono poter andare nella villa comunale in tranquillità e sicurezza. Le sole telecamere non bastano. Urge la presenza di un custode o un servizio di vigilanza in villa. Bisogna fare presto».