Prignano Cilento, primo borgo del territorio a trasformarsi in location di business tourism con il progetto “Stargate”

Una nuova frontiera per proporre concretamente i piccoli comuni come location di eventi aziendali arriva con “Stargate”, progetto che rivolge ad aziende vicine e lontane l’invito a svolgere eventi Mice (meetings, incentive, congress, events) nella più autentica esperenzialità dei borghi.

Il primo Stargate è partito lo scorso fine settimana, 19 e 20 aprile, da Prignano Cilento, uno dei borghi dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, con l’adesione al progetto del Gruppo Abt di Battipaglia e con la partnership della Virvelle s.r.l.

«L’esperienza di Stargate che il nostro gruppo ha vissuto ci ha soddisfatti oltre le aspettative. Abbiamo vissuto due giorni di “vita da borgo” come My Fair ci aveva promesso in uno scenario di piacevole impatto naturalistico e di contatto con aziende del territorio che rappresentano l’accoglienza, la ristorazione e il manifatturiero del made in Italy esattamente come dovrebbe essere» commenta Michele Odierna, dirigente del Gruppo Abt.

«Gli eventi aziendali che realizziamo nei borghi, seguono protocolli definiti pur costruiti con approccio sartoriale. Sono rivolti alle aziende che tengono ad una reale condivisione con collaboratori e clienti in un’ottica di sostenibilità sociale, economica ed ambientale. Stargate offre alle aziende e ai loro ospiti una dimensione fuori dal consueto tempo e spazio ma anche al di fuori di schemi e comportamenti condizionanti che frenano la creatività e riducono l’impatto positivo di ogni apporto alla crescita aziendale e individuale» racconta Mafalda Inglese, Ceo di My Fair s.r.l.

Stargate è un coraggioso progetto a firma My Fair s.r.l., che da anni svolge attività di sviluppo e promozione dei borghi, ma si tratta anche di un approccio innovativo, tanto da essergli valso la presentazione ad inizio anno a bordo della nave Msc World Europa, nell’ambito di un contesto dedicato agli eventi del futuro.