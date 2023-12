Investito a Sala Consilina, 75enne muore dopo quattro giorni

Giovedì scorso un uomo di 75 anni di Monte San Giacomo è stato investito da un'auto a Sala Consilina in località Quattro Torri. A distanza di quattro giorni, l'uomo è deceduto. Era stato curato in ospedale e poi dimesso, il decesso poteva essere legato ad altre cause collegate al suo stato fisico già complicato prima dell'incidente.

Tuttavia la Procura di Lagonegro ha disposto maggiori accertamenti e ha aperto un fascicolo. La salma è stata sequestrata.