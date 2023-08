I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore stanno indagando su una rapina commessa sabato scorso, presso la sala Bingo di via Napoli, ad opera di cinque persone. Chi ha agito potrebbe provenire dall'hinterland napoletano. Il gruppo, armato, ha fatto irruzione nel locale durante le ore serali, quando la gente era intenta a giocare, minacciando titolari e personale. Chi era all'interno, stando a quanto raccolto dagli inquirenti, aveva il volto coperto da un passamontagna.

Un elemento da non sottovalutare, perché vuol dire che i rapinatori conoscevano l'interno della struttura, piena di telecamere di sicurezza. Un colpo certamente studiato, con le precauzioni del caso, evitando di essere riconosciuti. I banditi hanno interrotto la classica serata di gioco per molti dei clienti presenti, minacciando i dipendenti di consegnare il denaro contante, in quel momento disponibile in cassa. Il gruppo è poi fuggito via, dopo aver accumulato un bottino di circa 8000 euro. Dopo qualche secondo è partito l'allarme alle forze dell'ordine, con i carabinieri di Nocera arrivati sul posto per i rilievi del caso.

Il personale è stato interrogato sulla dinamica della rapina, al fine di raccogliere il maggior numero di elementi per individuare i malviventi. Successivamente, sono state acquisite le telecamere di sorveglianza del locale, mentre sono al vaglio ulteriori sistemi di sicurezza esterni alla struttura. La sala Bingo si trova lungo via Napoli, arteria che collega il centro di Nocera Inferiore ma che conduce, dal lato opposto, alla città di Pagani. Una strada sempre molto trafficata, specie nei weekend.

La speranza è di riuscire ad intercettare il veicolo dei banditi dalla visione delle immagini provenienti dalle telecamere. La convinzione dei militari è che ad agire sia stata una banda di professionisti, proveniente dalla provincia napoletana. Non è escluso, tuttavia, che possa anche trattarsi di una banda che ha residenza nell'Agro nocerino. E che ben conosceva come muoversi all'interno della struttura. Una parte dei rapinatori avrebbe atteso all'esterno dell'attività commerciale, con il compito di lanciare segnali di pericolo ai complici, all'interno, qualora fossero state avvistate pattuglie delle forze dell'ordine. Chi ha materialmente portato via i soldi, invece, era armato.

Non solo pistole, si parla anche di mitra, sul quale sono in corso le dovute indagini e approfondimenti. Il colpo è durato pochi minuti, così come la fuga, con il veicolo dei banditi a mescolarsi con le decine di macchine, in quel momento in strada, su entrambe le corsie. Colpisce la circostanza che il gruppo di rapinatori abbia agito di sabato sera, pur con il pienone di gente presente nel locale, così come in strada. Le ipotesi al vaglio dei carabinieri sono diverse, con le indagini in pieno sviluppo da sabato scorso.