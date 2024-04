Salerno dice addio a Matteo Marzano ideatore del ristorante sociale di San Leonardo

Salerno dice addio a Matteo Marzano. Il cordoglio del sindaco Vincenzo Napoli.

«Era un concittadino esemplare per generosità e dedizione al bene comune - ricorda il primo cittadino - Il carissimo Matteo guidava da tempo "L'Abbraccio" un'associazione di volontariato benemerita impegnata nel sostegno ai più deboli: senza fissa dimora, ex detenuti, disabili fisici e psichici. Tra le sue iniziative più note il ristorante sociale in zona San Leonardo e la costante presenza agli sbarchi dei migranti. Lo ricordo con noi in prima fila a condividere l'accoglienza di chi sbarcava dalle navi. Ai familiari ed amici un abbraccio solidale con l'eterna gratitudine della nostra comunità che fin d'ora assume l'impegno a continuarne a sostenere l'opera generosa»