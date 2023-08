Guida allegra a bordo dell’auto blu del Comune di Battipaglia, costretto, poi, a pagare le sanzioni pecuniarie relative alle violazioni al Codice della Strada commesse in giro per l’Italia. È quanto emerge da due determina firmate dal comandante della polizia locale, il colonnello Gerardo Iuliano, costretto ad autorizzare il pagamento di due verbali elevati nei confronti della Fiat Tipo noleggiata dal Comune per compiti istituzionali.

APPROFONDIMENTI Boom di auto abbandonate per non pagare la polizza Bomba a Battipaglia, vertice in Prefettura Battipaglia, l'Arpa boccia la qualità del mare

Il primo verbale risale al 31 gennaio di quest’anno a firma della polizia municipale di Roma. In questo caso, secondo quanto riportato dai vigili capitolini, la vettura targata FG144VK violava il varco della zona a traffico limitato di via S. Maria Maggiore. Per questa infrazione, quindi, i caschi bianchi hanno accertato l’infrazione dell’art. 7 c. 9 e 14, proprio quelli che riguardano la circolazione nei centri abitati e nelle zone a traffico limitato. Per tale violazione, secondo il Cds, il Comune dovrà sborsare 98,40 euro entro 60 giorni dalla notifica, avvenuta lo scorso 9 agosto, salvo ricorso. Ricorso che, evidentemente, si è valutato di non portare avanti.

Il secondo verbale è una violazione ancora più grave, come dimostra anche l’importo della sanzione. Lo scorso 11 maggio, precisamente alle ore 10.56, la stessa vettura targata FG144VK, veniva pizzicata oltre i limiti di velocità stabiliti, lungo la SS7 VAR/B Dir. Potenza Loc. Varco D. In questo caso, la polizia municipale di Potenza ha contestato l’articolo 142, comma 8, che stabilisce la sanzione amministrativa in caso di superamento dei limiti da 10 a 40 km/h, per un ammontare di 173 euro. A questi, poi, occorre aggiungere spese procedurali e di notifica di 7,50 euro, per un valore complessivo di 180,50 euro, da pagare anche in questo caso entro 60 giorni dalla notifica della violazione. In tutto ben 279 euro, che il colonnello Iuliano ha imputato sui fondi del Bilancio 2023-2025, senza specificare se il trasgressore, poi, sarà chiamato in solido al pagamento delle sanzioni.

La vettura coinvolta è quella in uso alla prima cittadina, Cecilia Francese e ad altri membri dell’amministrazione comunale. A febbraio del 2018, non senza polemiche, il Comune si muoveva per il noleggio di un’auto blu, che assolvesse ai compiti istituzionali e di rappresentanza. Per questo, veniva affidato alla società Leasys spa di Torino il noleggio di una Fiat Tipo 5 porte, 1.6 Mjt 120 DCT business per un canone mensile di 345 euro oltre iva. Costo complessivo del noleggio, 4.140 euro oltre iva all’anno per una durata iniziale di quattro anni. Al termine del contratto, costato in totale 16.560 euro oltre iva, il Comune prorogava di un ulteriore anno il noleggio, per un totale di 4.607,16 euro oltre iva.