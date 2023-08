Briefing in Prefettura a Salerno per il disinnesco dell’ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuto nei giorni scorsi in un cantiere edile a Battipaglia. Alla riunione, ieri mattina, hanno partecipato i funzionari della Prefettura, gli artificieri dell’Esercito Italiano i rappresentanti delle forze dell’ordine e della protezione civile e i responsabili dell’ufficio tecnico di Battipaglia.

La zona dove è stata ritrovata la, a partire da, sarà evacuata per un raggio di 352 metri: l’evacuazione, stando ad una prima stima, riguarderebbe 1200 persone. La bomba è stata ritrovata a pochi metri dallae dallae quindi il giorno del disinnesco saràladeie inon potranno percorrere parte della statale. Il disinnesco sarà effettuato dagli artificieri del 21esimoche nei giorni scorsi hanno effettuato un. Le operazioni di disinnesco saranno eseguite di domenica ed anche se la data non è stata ancora fissata. Possibile slitti a. Tutte le abitazioni e le attività commerciali neldall’ordigno bellico saranno evacuate. Per disinnescare la bomba dovrebbe essere utilizzata una tecnica denominataLe operazioni didell’ordigno dureranno tra le otto e le dodici ore ma la durata dell’evacuazione e dei provvedimenti didella linea ferrata e delle strade a ridosso della bomba cesseranno solo al termine di tutte le attività. Saranno le istituzioni preposte a comunicare ilper ritornare nella. Il raggio di azione della bomba, che è lunga circa un metro ed ha un diametro di trentotto centimetri, è di 1200 metri ed in ogni caso gli artificieri prima dell’inizio delle operazioni di disinnesco dell’ordigno dovranno realizzare una struttura dinecessaria per ridurre la portata di un’della bomba. Anche se il disinnesco della bomba avverrà di domenica dovranno essere evacuate le scuole e a pochi metri dall’ordigno c’è un asilo nido. Nel frattempo, sino al termine delle operazioni di disinnesco della bomba le forze dell’ordine dovranno garantire la loro presenza nella zona didove è stato rinvenuto l’ordigno che, nei giorni scorsi, per proteggerlo dalle intemperie, è stato coperto, dagli artificieri, con alcuni sacchetti di terra e sabbia. Nelper disinnescare un altro ordigno bellico, simile a quello rinvenuto ultimamente, fu necessario evacuare