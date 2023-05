Parco del Cilento, Coccorullo si insedia a Palazzo Mainenti: sarò il presidente di tutti

“Esprimo tutta la mia gratitudine al ministro Pichetto Fratin ed al sottosegretario con delega ai Parchi Claudio Barbaro, per aver preso in considerazione il mio nome per un incarico così prestigioso. Ringrazio, allo stesso modo, la Regione Campania per aver espresso l’intesa istituzionale come presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sulla mia persona. Un ringraziamento particolare a tutta la comunità di Fratelli d'Italia e all'intera compagine di centrodestra per aver riposto in me sempre grande fiducia”.

Lo dichiara Giuseppe Coccurullo da questa mattina a lavoro alla guida del Parco del Cilento.

"Il mio impegno politico ha radici profonde, da Alleanza Nazionale fino a Fratelli d'Italia. Da dirigente di partito e da amministratore, negli anni passati, del Comune di Perdifumo ho sempre cercato di lavorare per l'unità, ritenendomi uomo delle istituzioni. Sarò il presidente di tutti, privilegiando il dialogo ed il confronto con gli amministratori locali e i cittadini che meritano di avere la giusta attenzione da parte dell’Ente Parco. Il mio mandato avrá il fine di far decollare un territorio meraviglioso come quello del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, con tante potenzialità nascoste ed inespresse. Sono consapevole che il lavoro che .