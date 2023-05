Vallo della Lucania: controllo straordinario del territorio, scattano le multe

La Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania ha svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali. Il controllo dei Carabinieri è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. Nel corso dell’operazione, condotta in più giorni e in diverse fasce orarie nei comuni cilentani impiegando un dispositivo composto complessivamente da 110 pattuglie e 220 militari, sono stati controllati 440 veicoli, identificate 540 persone e comminate 30 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Ulteriori controlli di specialità sono stati effettuati dai Carabinieri del Reparto Forestale Parco di Vallo della Lucania che hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo ed alla vigilanza del patrimonio naturale, faunistico e paesaggistico nonché al contrasto del degrado ambientale, smaltimento illecito di rifiuti ed antibracconaggio.