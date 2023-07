Salerno, sottufficiale della Marina militare indagato per presunti episodi di nonnismo

C' anche un sottuficiale di Salerno di 43 anni tra i tre indagati dalla procura militare di Napoli per violenza, minaccia ed ingiuria d inferiore. Gli altri sono ufficiale di 44 anni originario di Roma e un altro sottufficiale 43enne della provincia di Lecce e l'altro di Salerno: i tr erano in servizio nel 2021 sulla nave Martinengo. Dietri alle accuse ci sarebbe una presunta storia di nonnismo e molestie che si sarebbe consumata a bordo della nave durante la missione anti pirateria nel Golfo Persico tra agosto e dicembre di due anni fa.

Il rinvio a giudizio è stato chiesto per Roberto Carpinelli, ex comandante della fregata Martinengo, e due sottocapi in servizio all'epoca dei fatti sulla stessa unità navale.