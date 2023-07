Castellabate, task-force del Comune sugli affitti e sulla tassa di soggiorno

Intensificati i controlli sull’intero territorio comunale per verificare la regolarità degli affitti, il pagamento della tassa di soggiorno, il regolare uso degli arenili e la pubblica sicurezza. Strade, strutture, abitazioni e spiagge nel mirino di squadre dedicate a queste attività della polizia locale, affinché la sicurezza divenga parola chiave di questo periodo. L’obiettivo principale è quello di garantire sul territorio l’ordine e la massima sicurezza per migliorare concretamente la qualità di vita nei mesi di maggiore affluenza sia per turisti che per residenti.

Sinergia e collaborazione tra l’amministrazione, la polizia municipale, i carabinieri, l’Associazione Italiana Carabinieri in pensione, l’Ufficio marittimo. «La sicurezza anche quest’anno diviene priorità assoluta a cui una località turistica così apprezzata come Castellabate non può rinunciare.

Come già annunciato in precedenza qualche mese fa, è necessario garantire dei controlli continui e puntuali su tutto il territorio affinché esso sia sicuro per tutti. Un ringraziamento alle forze dell’ordine che continuano a supportarci ed aiutarci per rendere Castellabate più sicura soprattutto d’estate» dichiara il sindaco Marco Rizzo.