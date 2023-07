Tragedia a Policastro: anziano di Sanza muore durante una giornata a mare

Un pensionato di 75 anni di Sanza ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri durante una giornata al mare durante una colonia per anziani a Policastro. L'imprenditore edile ha accusato un malore mentre era in acqua, davanti a diverse persone. Immediati i soccorsi sia di alcuni presenti sia del personale del 118. L'uomo si era ripreso ma poi ha perso la vita una volta trasferito nell'ospedale di Sapri. Cordoglio e lutto nella comunità di Sanza e in tutto il comprensorio.

