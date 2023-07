Auto in fiamme a Tramonti. Paura sulla strada del Valico di Chiunzi, salvo il conducente

Paura questa mattina intorno alle 10.30 per un'auto che ha preso improvvisamente fuoco sulla strada provinciale che unisce Ravello con Tramonti. Qui, in località passo per cause ancora in via di accertamento si è incendiata una Bmw Serie 1 mentre procedeva in direzione Valico di Chiunzi.

La vettura, ferma a bordo strada, è stata completamente avvolta dalle fiamme che sono state completamente estinte dai vigili del fuoco del distaccamento di Maiori giunti sul posto poco dopo l'accaduto. La vettura potrebbe aver preso fuoco per un guasto elettrico verificatosi a quanto pare mentre era in marcia.

L'incendio verosimilmente propagatosi nel vano motore ha interessato l'intero abitacolo da cui, insieme alle fiamme, si è sviluppata una colonna di fumo visibile già da alcune curve più su rispetto al punto in cui si è verificato l'incidente in seguito al quale non si registrano feriti