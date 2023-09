Ladro d'auto inseguito e arrestato sull'A16, auto recuperata

Gli rubano l’auto, poi vede il ladro a bordo della sua macchina imboccare l’autostrada. Ha così allertato le forze dell’ordine ed è scattato l’inseguimento. Un 42enne napoletano è stato tratto in arresto dagli agenti della Sezione di Polizia Stradale di Avellino, per il reato di furto aggravato.

Poche ore prima infatti era stato segnalato il furto di una Fiat 500 L nel Comune di Atripalda ed il legittimo proprietario, che si era messo alla ricerca del veicolo, ha riferito agli agenti in servizio nei pressi dell’ingresso autostradale di aver visto l’auto imboccare il casello di Avellino-Ovest.

A seguito delle immediate ricerche l’auto individuata, inseguita e bloccata. I poliziotti hanno notato sin da subito che il cilindretto di accensione del veicolo era stato completamente divelto. Il conducente, un 42enne napoletano noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di una chiave elettronica decodificatore, solitamente usata per bypassare il sistema di protezione installato a protezione della centralina di bordo.