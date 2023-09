Musicista ucciso a Napoli, Forza Italia chiede le dimissioni dell'assessore De Iesu

«Forza Italia chiede le dimissioni di Antonio De Iesu da assessore alla Sicurezza del Comune di Napoli per la sua manifesta incapacità di garantire la sicurezza in città e di utilizzare gli strumenti disponibili per coinvolgere le altre istituzioni a garanzia di una Napoli più ordinata». Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello.

Per Martusciello «celebrato il funerale del giovane Giovanbattista Cutolo, è il momento di fare considerazioni più ampie».

«A piazza Municipio, cioè a poche centinaia di metri da palazzo San Giacomo - spiega - può succedere di tutto: dall'incendio di una scultura al furto di un'auto fino all'omicidio di un adolescente.

Tutto ciò avviene in assenza di qualunque pattugliamento da parte della polizia municipale e in mancanza di un sistema di video sorveglianza diffuso. Per non parlare degli ambulanti abusivi e della contraffazione che proliferano indisturbati dal lungomare a via Toledo».