Quaranta ordinanze di custodia cautelare disposte nei confronti di 54 minori: di questi dieci sono stati destinatari della misura delle prescrizioni, 15 della permanenza in casa, 20 del collocamento in comunità e 9 della custodia cautelare in istituto penale minorile. Sono i dati confluiti nella relazione del capo della Procura del tribunale per i minorenni, Patrizia Imperato, a cui si aggiungono 11 procedimenti penali iscritti per rissa a carico di 30 indagati, a tradurre in numeri, le cifre del disagio e della devianza minorile nel distretto della Corte d'Appello di Salerno. Le condotte violente perpetrate dai baby criminali non sono finalizzate a reati contro il patrimonio né appaiono frutto della disparità socio economica tra aggressore e vittima: a Salerno i minori "deviati" delinquono «per affermare la propria personalità» e appartengono a «famiglie normo costituite, lontane da situazioni di disagio socio economico».

È la movida il luogo all'interno del quale si muove la criminalità minorile: «la cosiddetta movida violenta - si legge nella relazione - è diventata una vera e propria emergenza che ha richiesto più convocazioni in Prefettura del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica». In quest'ottica - si legge ancora nella relazione - «una misura di prevenzione particolarmente efficace è stata l'applicazione del cosiddetto Daspo Willy, vale a dire il divieto di accesso ai locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi per i protagonisti di disordini o atti di violenza».

È poi la famiglia l'altro luogo su cui è puntato il faro della Procura poiché il dato più allarmante in ordine agli atti di violenza messi in atto dai minori è rappresentato proprio dalla circostanza che i reati più gravi sono perpetrati tra le mura domestiche. È una «banalità del male» quella di cui parla la Procuratrice Imperato, sintomatica di «una deriva dei rapporti familiari tale da generare relazioni disturbate o comunque poco sane culminate in atti di sopraffazione come espressione di inspiegabile odio». Minori sempre più violenti, quindi, ma anche tanto fragili: la relazione della Procura del tribunale per i minorenni ci consegna un quadro a tinte fosche poiché troppi adolescenti che delinquono sono affetti da problematiche psichiatriche e «una delle principali criticità del sistema di tutela dei minori in situazioni di particolare fragilità, è rappresentata dall'assenza sull'intero territorio regionale di strutture dedicate alla cura delle problematiche psichiatriche, le cosiddette comunità terapeutiche».

Attualmente nel distretto di Salerno esiste una sola Sirmiv, struttura intermedia residenziale per minori a intensità variabile, di recentissima costituzione. La struttura, sita nel territorio di Giffoni, ospita ragazzini dai 10 ai 17 anni e come le altre strutture così articolate, presenta notevoli criticità tra cui la mancanza di dialogo tra Autorità giudiziaria minorile ed Asl. Solo di recente si è concluso, con la definizione di un accordo tra Regione Campania e Ministero della Giustizia, il lungo percorso finalizzato alla costituzione di una comunità di tipo socio sanitario per l'inserimento di minori con disagio psichico o problematiche di dipendenza.

La comunità avrà la finalità di rispondere ai nuovi disagi giovanili. «Nell'attesa che si concludano le procedure per la concessione dei servizi integrati socio sanitari - si legge nella relazione - resta una vera e propria emergenza quella dei minori che mettono in atto comportamenti aggressivi e violenti, spesso per fini estorsivi, in ragione della loro tossicodipendenza e commettono reati da codice rosso a danno dei familiari. Si è infatti registrato un aumento, rispetto all'anno passato, dei procedimenti penali per stalking e minacce (62 rispetto ai 41 del periodo precedente)».