Salerno, cena a base di pesce a La Pescheria: poi la figa prima del dessert

Una lussuosa cena a base di pesce, innaffiata con due bottiglie di champagne. Tutto gratis. Peccato che la decisione sia stata unilaterale e senza il consenso dei proprietari di Pescheria, noto locale del centro di Salerno, che si è visto raggirare ieri sera da una coppia. Un uomo e una donna hanno dapprima cenato per un conto di circa 400 euro e poi, con la scusa di uscire per fumare una sigaretta prima del dessert, hanno fatto perdere le proprie tracce in maniera disinvolta, scambiando pure alcune battute con uno dei camerieri, come scrivono i titolari in un post.

La più classica (e antica) delle truffe.

I titolari del ristorante - assenti al momento del fatto, che ha visto ignare vittime solo alcuni dipendenti - hanno visionato in seguito le immagini della videosorveglianza interna e diffuso le sagome dei due “scrocconi” oscurandone il volto: la richiesta di aiuto ad individuare i responsabili corre da qualche ora sui social. Sarà sporta denuncia alle autorità competenti. Al momento, è solo un monito ai colleghi ristoratori: occhi aperti.