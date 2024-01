Salerno, il cambio di un cellulare guasto diventa motivo di lite tra un commerciante e il suo cliente

La discussione tra un negoziante ed un acquirente rischia di trasformarsi in lite e, sul posto, interviene una volante della polizia di Stato. È accaduto ieri in via Posidonia. Un cliente del negozio di telefonia si presenta dal gestore per chiedere assistenza per un cellulare nuovo ma che presenta dei problemi. Il negoziante gli dice che deve rivolgersi ad un centro assistenza specializzato ma il cliente vuole essere cambiato l'apparecchio perchè nuovo: ne nasce una discussione che, nel giro di pochi secondi, diventa violenta.

Soltanto l'arrivo della polizia ha riportato la calma, ora si attende una eventuale querele di parte per procedere penalmente,