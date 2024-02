Concorso al Comune di Avellino: sequestro bis per il telefonino del candidato

C’è un decreto di sequestro bis per il cellulare del candidato indagato per il concorso per vigili urbani al comune di Avellino.

Nel corso dell'indagine sul concorso che sarebbe stato truccato al comune di Avellino, la Finanza aveva sequestrato il cellulare ad un concorrente. Il tribunale del riesame, sezione reale, aveva annullato il decreto di perquisizione e sequestro applicato nei confronti del giovane candidato Davide Mazza. Il giovane era iscritto nel registro degli indagati con le accuse di abuso in atto d’ufficio, falso e rivelazione del segreto d’ufficio dopo il blitz della guardia di finanza che aveva interrotto le prove d'esame.