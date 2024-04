Non ci sarà un'altra possibilità. Non ci sarà una nuova partita dopo questa ed una nuova speranza o prospettiva. L'Avellino si gioca tutto contro il Crotone, nell'ultima gara di un campionato all'insegna delle montagne russe con grandi discese ed improvvise salite, la squadra di Pazienza è chiamata alla vittoria per chiudere bene conquistando il secondo posto che vuol dire quarti di finale dei playoff. Il passo falso di Taranto ha però raffreddato gli animi: dai diecimila del Benevento si passerà agli ottomila, a voler fare una previsione positiva, di oggi. Chi resterà a casa alle 18.30 potrà collegarsi come sempre a Sky Sport Calcio ma anche a Raisport che trasmetterà la gara in chiaro.

La prevendita infatti in questi giorni di festa, caratterizzati dal lungo ponte del 25 aprile, è stata fiacca: l'unico settore che in serata ha registrato il sold out è stato quello della Sud, in tribuna Terminio e Montevergine laterale i biglietti ci sono ancora.

Passando al campo Michele Pazienza, più che mai sintetico in conferenza stampa, ha confessato di avere tre dubbi di formazione che riguardano centrocampo e attacco. Nel ruolo di interno sinistro infatti il ballottaggio è aperto tra Rocca e D'Ausilio ma l'ex Cerignola sembra avere una possibilità in più. Rocca infatti nei giorni scorsi ha avuto un problema muscolare, un leggero affaticamento che alla fine potrebbe spingere il tecnico a non rischiarlo dall'inizio. Perché per questi novanta minuti da dentro o fuori è evidente che Pazienza dovrà puntare su chi è in perfetta forma fisica ma anche psicologica. Indispensabile gestire la tensione che sarà inevitabile, insieme all'ansia di sbagliare, dovrà invece prevalere la consapevolezza della propria forza, delle qualità e della compattezza emersa nelle tre vittorie consecutive contro Picerno, Turris e Benevento.

L'altro dubbio riguarda l'attacco: chi sarà in coppia con Patierno che insegue il traguardo dei 20 gol e lo scettro di capocannoniere, tra Gori e Sgarbi? Qualche indiscrezione parla di una riconferma di Gori con il numero 11 pronto a subentrare perché le sue caratteristiche restano "uniche" nella squadra biancoverde: tecnica, velocità, fantasia, capacità di saltare l'uomo, imprevedibilità ed assist.

All'andata fu proprio lui a servire Patierno per il gol vittoria.

Ultimo enigma a destra di centrocampo con Ricciardi che però appare in netto vantaggio su Llano in leggero calo a Taranto.

Per il resto non cambia niente con Ghidotti riconfermato tra i pali: davanti a lui Cancellotti, Cionek che si "divertirà" nel duello con Tumminello e Gomez, a seconda di chi gli capiterà a tiro, e Frascatore a chiudere il reparto. Se a destra ci sarà Ricciardi, a sinistra scontata la riconferma per Liotti con Armellino ancora regista e De Cristofaro “cane” rabbioso al suo fianco.

In panchina ci sarà un Dall'Oglio in crescita, come ha sottolineato lo stesso Pazienza mentre Varela ancora non è comparso nella lista dei convocati. L'elenco dei diffidati è lungo ed è il caso di tenerlo a mente perché chi beccherà il giallo salterà la prima sfida degli spareggi che portano alla B: Cancellotti, Patierno, Sgarbi, Gori e poi Dall'Oglio, Frascatore, Rigione, Tito e Ricciardi. Della serie chi più ne ha più ne metta. Il presidente Angelo D'Agostino però ci penserà dopo, prima bisogna chiudere questa stagione nel migliore dei modi.

«Mi aspetto ha detto in occasione della visita al carcere di Ariano una prestazione positiva e convincente da parte di tutti i calciatori contro il Crotone, anche se ci siamo complicati la vita fino all'ultimo. Sono fiducioso e convinto che arriveremo bene ai play off, aiutati anche dalla spinta di un pubblico che, come sempre, ci darà sostegno, calore ed affetto».