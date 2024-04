A grandi passi verso la 37esima presenza consecutiva. Luca Calapai le ha giocate praticamente tutte e con ogni probabilità, anche domani, sarà nella formazione titolare che affronterà il Sorrento. Il terzino destro ex Catania è il calciatore di movimento che ha giocato più di tutti nella formazione rossoblu e ha saltato lo la gara d'esordio dei falchetti contro il Benevento perché non era ancora arrivato all'ombra della Reggia (fu ingaggiato 5 giorni dopo). Per lui una stagione di grande costanza, un gol e tre assist, poche sostituzioni e quasi tutte apparizioni da titolare, anche per via del lungo infortunio che ha colpito il pari ruolo Fabbri (tornato tra i convocati solo domenica scorsa).

È in diffida Calapai, ma probabilmente Cangelosi lo schiererà lo stesso: il tecnico non vuole far calcoli in vista dei playoff. Lo ha ribadito lui stesso: e schierare la miglior formazione possibile contro il Sorrento collima perfettamente con la filosofia. Al post season si penserà soltanto da domani sera, dopo la partita. Fino ad allora bisogna cercare di ottenere il massimo. E allora Calapai dovrà fare attenzione a non subire un giallo che avrebbe il sapore della beffa. Alla fine della stagione regolare, infatti, tutti i cartellini si azzerano ma le squalifiche che vengono comminate entro l'ultima giornata vanno comunque scontate.

La preparazione

Ieri la squadra si è allenata di mattina. Ancora tanto lavoro tattico incentrato sull'intensità e sui movimenti della fase offensiva. Poi la classica partitella a campo ridotto del giovedì per studiare al meglio le posizioni in campo. Domani arriva il Sorrento dell'ex Maiuri, avversario da prendere con le molle. A lungo inseguito nella scorsa stagione nel corso della cavalcata che portò sia la Casertana che i costieri in C a discapito della Paganese, il club rossonero è avversario dei falchetti anche in chiave playoff. Dopo un girone d'andata da incorniciare che aveva portato il Sorrento a ridosso dell'altissima classifica, nel girone di ritorno i rossoneri hanno accusato un calo ancor più netto rispetto a quello della Casertana e ora sono costretti a vincere per centrare una qualificazione al post season. Ma gli uomini da Cangelosi devono fare lo stesso per conservare il quarto posto che sarebbe preziosissimo.

In attesa dei risultati delle altre gare che potrebbero impreziosirlo ancor più. Se il Catania, vincitrice della Coppa Italia, dovesse partecipare ai playout, infatti, quel quarto posto varrebbe la qualificazione diretta alla fase nazionale. Ipotesi difficile ma non impossibile: i siciliani dovrebbero perdere con il Benevento e una tra Turris e Monopoli e il Monterosi dovrebbero vincere le rispettive partite. Calcoli, come dice sempre Cangelosi, da fare soltanto dopo aver giocato e possibilmente vinto contro il Sorrento. Prima inutile lambiccarsi il cervello.

E allora sotto con la gara di domani alle 18.30. Il tecnico sembra orientato a confermare la formazione che ha pareggiato a Giugliano con la sola variante del ritorno di Montalto tra i titolari al posto di Rovaglia. Ancora a gara in corso, invece, l'impiego di Proietti che, però, dovrebbe avere qualche minuto in più rispetto a domenica scorsa. Per il resto tutti confermati, compreso il modulo. Intanto la prevendita dei biglietti prosegue a buon ritmo, oltre mille posti già bloccati dopo poco più di un giorno di prevendita. E considerata la normale impennata che si verifica nelle ore immediatamente precedenti la partita si può già dire che ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.