È deceduto sul colpo in seguito al violento schianto frontale. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, purtroppo, non c'era più nulla da fare. A perdere la vita Giorgio Sossio, 58 anni di Santa Lucia di Serino. L'incidente mortale è avvenuto l'altra sera sulla Variante nel tratto che ricade nel comune di Atripalda.

Secondo i primi accertamenti eseguiti dalla polizia stradale, il 58enne alla guida di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta. Forse un sorpasso azzardato oppure una distrazione. Queste le prime ipotesi, anche se non si esclude il malore. Poi l'impatto frontale con un'altra vettura, un suv Volkswagen Tiguan, condotto da un 60enne di Manocalzati che ha riportato ferite e contusioni. Ha passato la notte in ospedale per alcuni accertamenti. Poi è stato dimesso ieri mattina.

Il 60enne ha tentato in tutti i modi di evitare l'impatto. Purtroppo, non è riuscito nel suo intento. La salma di Giorgio Sossio si trova presso l'obitorio dell'ospedale Moscati, in attesa di disposizioni da parte della Procura della Repubblica di Avellino. Nelle prossime ore si deciderà per l'eventuale autopsia. Alla ricostruzione della dinamica del sinistro mortale stanno lavorando gli agenti della polizia stradale di Avellino.

I poliziotti diretti dal comandante Nicola Ciccone hanno dunque raccolto una serie di elementi. Hanno eseguito rilievi sul luogo dell'incidente. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare dagli abitacoli delle due vetture incidentate l'uomo deceduto e il ferito. I caschi rossi hanno poi messo in sicurezza l'area interessata dal sinistro. La strada statale 7 bis nel tratto al chilometro 83,300 dove è avvenuto l'incidente è rimasta interdetta al traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e di rilievo del sinistro. Un tratto maledetto della Variante che in passato è stato teatro di altri sinistri stradali mortali. L'incidente è avvenuto poco prima delle 21. Si sono registrati notevoli disagi per gli automobilisti rimasti bloccati nelle lunghe code che sono formate.

Sulla salma del 58enne, dunque, potrebbe essere disposto l'esame necroscopico. Il 60enne, come da prassi in questi casi è stato sottoposto, oltre agli esami diagnostici necessari per escludere lesioni interne, anche agli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche. La notizia della morte di Giorgio Sossio ha sconvolto la comunità di Santa Lucia di Serino. Qui, abitava insieme all'anziana madre che accudiva da anni. Familiari e amici non riescono ancora a capacitarsi.

La polizia stradale è stata impegnata anche in un altro incidente avvenuto ieri mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa nei pressi del viadotto Acqualonga, nel tratto che ricade nel comune di Monteforte Irpino. Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il muro laterale della carreggiata. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Il conducente non ha riportato ferite. Per lui solo un notevole spavento.

A soccorrerlo gli agenti della sottosezione di Avellino Ovest. Alla base dello schianto, avvenuto nel tratto in discesa, probabilmente l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Poco prima del sinistro, c'era stata una forte grandinata. Sempre ieri mattina e sempre sull'A16 un'altra pattuglia della Polstrada è intervenuta nella corsia opposta a qualche chilometro di distanza. Una berlina ha preso fuoco nei pressi del casello di Avellino Ovest nel tratto del comune di Mercogliano. Le fiamme in poco tempo hanno avvolto il veicolo. Il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo appena in tempo. Sul posto sono giunti i caschi rossi per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area.