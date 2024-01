Terremoto tra Salerno e Potenza: torna la paura nel Cratere salernitano

Scossa di terremoto questa mattina alle 10,23 nell'area di confine tra le province di Salerno e Potenza, in quello che ancora oggi viene definito cratere. Una scossa che si attesta, secondo le prime indicazioni dei sismografi dell'istituto di geofisica, tra i 3.5 e i 4 gradi, una magnitudo quindi sufficiente ad essere percepita con nettezza dalle persone. E, in luoghi anche diversi, da Salerno città a Potenza passando da Laviano, Ricigliano, Polla, quindi Sele, Tanagro, Vallo di Diano, si testimonia direttamente il movimento tellurico.

Sui social corre il filo della paura che, in ogni circostanza, il sisma incute tra i cittadini. Sono in corso verifiche ma non sembrano, al momento registrarsi danni.