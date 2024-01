Terremoto Viterbo, scossa 3.1 al confine fra Lazio e Toscana: avvertita anche in provincia di Grosseto

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 20.30 nei pressi di Onano, in provincia di Viterbo, nei pressi del confine fra Lazio e Toscana. Secondo i dati dell'istituto dell'Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la magnitudo del sisma si attesta sui 3.1 gradi. L'ipocentro a una profondità di 9 km. Il terremoto è stato avvertito distintamente nei comuni della zona, sia nella provincia di Viterbo che in quella di Grosseto. Non si registrano al momento danni a persone o cose.

Questa una lista dei paesi più vicini all'epicentro, nei quali è stato possibile avvertire la scossa: Onano, Sorano, Grotte di Castro, Gradoli, Latera, Proceno, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Pitigliano, Castell'Azzara, Valentano, Castel Giorgio, Farnese, Ischia di Castro, Bolsena, Capodimonte, Castel Viscardo, Piancastagnaio e Piansano.