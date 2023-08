Granchio blu, cos'è (e perché è pericoloso). Ma c'è chi lo vende: «Buono con la pasta, ha il sapore di astice»

Una specie aliena, che in molti sostengono sia buonissima con la pasta («ha il sapore dell'astice»). C'è chi invece ne sottolinea la pericolosità per tutto l'ecosistema marino. Il granchio blu è apparso sulle spiagge italiane già da qualche tempo ma negli ultimi anni la sua presenza è sempre più costante. Colpa dei cambiamenti climatici, con specie proveniente da altre latitudini (e per questo definite «aliene»), che soppiantano le specie autoctone e alterano profondamente un delicato equilibrio. «È quello che sta accadendo quest'anno con l'emergenza del granchio blu, il Callinectes sapidus, che ha un pesante impatto ecologico, per la riduzione della biodiversità, ed economico, per i danni alla pesca in particolare», ha spiegato Ernesto Azzurro, dirigente di ricerca all'Istituto per le Risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Irbim-Cnr) di Ancona, particolarmente esperto di pesci alieni. Un fenomeno che si prevede in ascesa.

