Avvistata tartaruga alligatore nel Torinese: ha un morso più potente di uno squalo bianco. Si cerca il proprietario

Avvistata una pericolosissima tartaruga nel Torinese. Si tratta di un membro del team delle Ninja-Turtles? Certo che no. L'esemplare di testuggine è stato abbandonato a pochi passi da un parco giochi per bambini, nel Torinese. Un passante l'ha notata in uno stagno del Rio Fellone di Pianezza e ha avvertito i cabinieri: Al momento si cerca il proprietario.

Cosa è successo

Qualcuno poteva farsi davvero male nel giardinetto nel comune di Pianezza (Torino, ndr.). Sì, perché non si trattava di una normale e docile tartaruga. Se ne è subito accordo un passante, che ha deciso di avvisare i carabinieri prima che qualcuno potesse farsi male. E proprio lì la hanno trovata i militari del nucleo Cites, all’interno del ristagno d’acqua del Rio Fellone.

Dopo i primi accertamenti è subito arrivata la conferma: non era una normale tartaruga. Si tratta infatti di un esemplare di Macrochelys temminckii, un animale più comunemente noto come tartaruga alligatore.

Come è finita lì?

L’identità di chi ha deciso di acquistare l’animale, e successivamente di abbandonarlo, è ancora ignota e oggetto di indagine.

Resta intanto la poca consapevolezza di chi ha deciso di liberare, in un luogo pubblico e accessibile a tutti, un animale tanto pericoloso. Inoltre,la vicinanza a un parco giochi per bambini non può che essere un’ulteriore aggravante.

L'esemplare

La «Macrochelys temminckii» è la testuggine più grande del Nord-America: può raggiungere il metro e mezzo di lunghezza e pesare anche più di cento chili. Si tratta di un esemplare estremamente aggressivo e dotato di un morso particolarmente potente. Con i suoi denti, la testuggine alligatore è in grado di raggiungere una pressione di settantuno chilogrammi per centimetro quadrato.

Numeri impressionanti, ma che assumono ancor più rilevanza con alcuni paragoni.

La potenza del suo morso? Superiore a quella di uno squalo bianco e anche di un leone. Molti studiosi ritengono che la sua dentatura posso essere pericolosa come quella di una tigre.caratteristiche che le sono valse l'entrata nella classifica degli animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica.

Da sottolineare che il commercio e la detenzione di questa particolare tartaruga in Italia sono illegali, ma qualcuno è comunque riuscito a importarla illegalmente nel nostro Paese. La testuggine alligatore è stata inoltre classificata come specie vulnerabile. Negli Stati Uniti le sue carni sono ricercate per il brodo di tartaruga e proprio l’eccessivo impiego in ambito culinario ne ha fatto un animale in via d’estinzione. Un elemento che va dunque ad aggravare l’esportazione illegale di chi ha deciso di regalarsi una specie così particolare e rischiosa come animale domestico.