Bacoli, avvistata una nuova specie di uccelli: «Prima volta nel Mediterraneo Centrale»

Piccoli migratori con piumaggio fra il marrone e il grigio, finora mai visti in Italia, sono stati avvistati per la prima volta in Campania. Si allunga così l'elenco delle specie di uccelli presenti nel nostro paese.

Annunciato in occasione della Giornata della Terra, è pubblicato sulla rivista Dutch Birding da Marco del Bene, Alessia Addeo e Rosario Balestrieri, della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. La specie avvistata per la prima volta in Italia si chiama Monachella dal cappuccio (Oenanthe monacha) ed è stata vista durante rilievi ambientali nei pressi di Bacoli, il 24 maggio 2023. Per Balestrieri è la «prima testimonianza del passaggio della specie nel Mediterraneo Centrale».

Finora, infatti, la Monachella dal cappuccio era nota in Egitto, Israele, Penisola Arabica e Pakistan. «L'esemplare osservato a Bacoli - dicono i ricercatori - si trovava su un muro di contenimento degli argini di un canale, vicino al mare.

Presentava un piumaggio marrone camoscio/grigio chiaro, con coda marrone, sottocoda camoscio e timoniere scure».

La scoperta, osservano ancora i ricercatori, sottolinea l'importanza di monitorare costantemente la biodiversità e proteggere gli ambienti che l'accolgono, ma anche l'importanza di documentare quel che si vede e di confrontarsi fra specialisti del settore».

Del Bene rileva che si conferma «l'importanza dei monitoraggi ai fini della conservazione e gestione delle specie» e per Addeo questa scoperta permette di «ampliare sempre di più le reti di conoscenze che ci permettono di comprendere al meglio le rotte migratorie».