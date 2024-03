Napoli, cinque cardellini e un merlo trovati in gabbia e liberati

Non è stato difficile per i carabinieri forestale e le guardie venatorie e zoofile della Lipu notare la presenza di alcuni cardellini, rinchiusi in piccole gabbie nel cortile di pertinenza dell'appartamento di Chiaiano, alla periferia di Napoli.

La loro attenzione è stata richiamata dal canto degli uccelli. Dalla perquisizione domiciliare, operata d'iniziativa dai militari, sono stati rinvenuti e sequestrati ben cinque cardellini e un merlo, tutti animali la cui detenzione è vietata ed una gabbia-trappola.

Due dei cinque cardellini sono stati ricoverati al centro recupero animali selvatici, perché rinvenuti feriti, mentre tutti gli altri uccelli sono stati rimessi in libertà.