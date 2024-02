Incidente a Napoli, Andrea Mellone morto a 17 anni in scooter

Incidente mortale nel quartiere Chiaiano. La vittima è Andrea Mellone, 17 anni, di Marano.

Andrea era il figlio di un noto bancario della città di Marano, Gennaro Mellone, in servizio da anni presso un istituto di credito di via Merolla, conosciuto e apprezzato anche per la sua passione per il canto e la musica.

Andrea era a bordo di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è schiantato ieri sera contro un palo della pubblica illuminazione. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, ma non ce l'ha fatta per la gravità delle ferite riportate.