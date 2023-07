Il gatto più grande del mondo, pesa 13 kg e sa anche aprire le porte: «Come faremmo senza di te?»

Si chiama Kefir e pesa più di 13 chili e, oggi, è capace di aprire le porte. Il gatto della razza Maine Coon, originaria dell'America del Nord, più precisamente dallo Stato del Maine da cui ne deriva il nome.

Nei video girati dalla proprietaria Yulia Minina, il gatto è alto quanto la figlia di due anni di Yulia.

Il gigantesco gatto è diventato famoso su Internet negli ultimi mesi ed è stato incoronato «il gigante buono» dai fan di tutto il mondo. Il mese scorso Yulia ha condiviso su Instagram delle immagini in cui si vede Kefir in giro nel loro giardino e, poi, in piedi su due gambe, intento ad aprire una porta, mentre la sua zampa colpisce la maniglia.

«Così grande, così intelligente», ha commentato un utente vedendo il gatto divertirsi mentre gioca nel giardino e apre la porta del terrazzo.

E, ancora: «Sa anche rubare il telefono e scattarsi i selfie?».