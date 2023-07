Dog sitter fa sopprimere cane mentre padrone è in vacanza, poi gli presenta il conto. Proprietario pronto alla denuncia

Lascia il proprio cane - «9 anni e sanissimo» - a una dog sitter per andare in vacanza. E mentre si gode le ferie riceve un messaggio terribile proprio da chi doveva prendersi cura del suo amico a 4 zampe: «Il cane cane sta male», l'avvertimento. E qualche ora dopo arrivano anche il conto delle spese mediche e la comunicazione che l'animale deve essere soppresso.

Peccato che la dog sitter gli abbia inoltrato anche il certificato di morte del cane che dimostrava in sostanza che la soppressione era già avvenuta da 12 ore. Insomma, l'aveva fatto morire senza avvertire il proprietario di quanto stava succedendo. Ora, come racconta il tabloid Mirror, il padrone del povero cane è pronto a denunciare.

Va in vacanza e la dog sitter sopprime il suo cane

L'uomo, di Vancouver, in Canada, ha spiegato di essere andato in vacanza e di aver assunto una dog sitter per prendersi cura del suo animale domestico di nove anni. Che qualcosa andasse storto il proprietario l'ha capito quando ha visto il certificato di morte: «C'era il nome sbagliato del cane, e sbagliata pure la data di nascita.

Eppure aveva guinzaglio e "carta d'identità" dell'annimale, non so perché non abbia usato le informazioni giuste. E poi gli orari del decesso non combaciavano con quelli dei messaggi in cui mi informava che il cane non stava bene».

I RESTI DELL'ANIMALE

«Sono entrato in contatto con il veterinario che ha eseguito l'eutanasia - ha raccontato ancora il proprietario - Il corpo del mio "amico" è stato messo al sicuro e non verrà cremato fino al mio ritorno. Ma non sono ancora riuscito a ricostruire cosa sia veramente accaduto. Ho una serie di informazioni confuse, e alla fine non so effettivamente come il mio cane sia morto». E annuncia che andrà fino in fondo alla storia. E appena riuscirà a rientrare dalle vacanze denuncerà tutto alla polizia.