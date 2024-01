Agropoli, trovano portafogli e scappano: proprietaria posta video sui social

Due individui notano un portafoglio a terra lungo via Pio X, ad Agropoli, poi si fermano con l'auto per raccoglierlo e fuggono via. La vicenda è stata segnalata sui social da una giovane cilentana che, dopo una serata in un ristorante cittadino con un'amica, ha perso il portafoglio contenente soldi e documenti.La ragazza si è accorta dello smarrimento poco dopo, ma il portafoglio era già stato prelevato furtivamente dai due giovani, registrati dalle telecamere di videosorveglianza del locale dove le amiche avevano trascorso la serata.

Il video è ora all'attenzione dei militari della Compagnia locale, guidata dal capitano Giuseppe Colella, che stanno conducendo le indagini.La giovane ha condiviso il caso su Instagram, sottolineando che le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini e stanno cercando gli autori. Nel suo appello sui social, ha invitato i responsabili a restituire tutto.