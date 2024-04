Pontecagnano Faiano, inaugurato il nuovo polo per saldatori e impiantisti industriali: «Darà lavoro stabile a centinaia di giovani»

È stato inaugurato a Pontecagnano Faiano, in via Leonardo da Vinci 15, Eduwork, il nuovo polo per saldatori e impiantisti industriali di Fmts Group focalizzato sulla formazione per il lavoro. Con un investimento di 5 milioni di euro e con oltre 300 aziende collegate all'iniziativa nei settori metalmeccanica, impiantistica industriale ed elettronica, sono stati creati 5 laboratori e 3 aule per la formazione didattica. La scuola potrà ospitare fino a 80 corsisti contemporaneamente e i corsi di formazione verranno organizzati su più edizioni annue. Gli studenti avranno l'opportunità di formarsi nelle professioni di saldatura, elettricista e impiantista industriale. Grazie alla relazione stretta con le imprese distribuite sul territorio nazionale il tasso di placement garantito dai percorsi formativi è del 100%.

«Lavoriamo - ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca - per avere un polo formativo permanente che dia lavoro stabile a centinaia di persone, che consenta ai giovani, che hanno voglia di lavorare, di formarsi.

La Regione vi sarà vicino se avrete questo obiettivo di lungo periodo. Oggi fortunatamente siamo passati da una formazione professionale che era, purtroppo, solamente un luogo per fare affari, un marchettificio che non serviva a nulla, a un sistema educativo estremamente attento non solo alla qualità dei contenuti, ma anche alla domanda di figure professionali richieste dal mondo delle imprese. Sono nate realtà che propongono corsi che riguardano l'elettronica, il digitale, la meccanica e l'agroalimentare dove abbiamo una richiesta davvero imponente di professionisti. Infatti, soprattutto nella provincia di Salerno, abbiamo un settore agro industriale estremamente forte e qualificato. Questa tipologia di formazione dà grande speranza ai giovani di trovare un lavoro stabile al termine del percorso formativo».

«Siamo orgogliosi di inaugurare questo nuovo polo che segna per noi un grande risultato nel campo della formazione. Fmts Group ha maturato negli anni un'esperienza tale da consentire di avere quel know how necessario per rispondere alle reali esigenze formative richieste dalle aziende - dice Giuseppe Melara, presidente di Fmts Group - In Cibum, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica, ha fatto da apripista e oggi siamo pronti per portare avanti questo nuovo modello formativo che ci vede in rete con tutti gli attori della filiera».