Garantire opportunità occupazionali da un lato e fornire alle aziende le risorse umane necessarie per essere competitive sul mercato del lavoro. Eduwork, il primo polo formativo del Sud Italia orientato al lavoro per saldatori e impiantisti industriali, nasce con questo obiettivo ed è il nuovo progetto di FMTS Group, network d’imprese che opera nel campo della formazione per il lavoro, per favorire l’incontro tra domanda e offerta.

Il nuovo polo nasce in risposta alle mutevoli esigenze del mercato che verranno discusse e presentate durante l'evento di inaugurazione che si terrà lunedì 29 aprile, alle10.30, in via Leonardo Da Vinci 15 a Pontecagnano Faiano, Salerno.

Nell'ultimo periodo si assiste ad un forte mismatch, ovvero la mancata corrispondenza della domanda di lavoro da parte delle imprese e l'offerta dei lavoratori. Secondo un'analisi svolta da ResearcHu Institute per Eduwork, nel 2023 c'è stata una crescente domanda di professionisti del settore tecnico industriale e un mismatch pari al 40% - una richiesta che supera il 3,2% della media annua (rielaborazione dati ResearcHu su dati Excelsior Unioncamere). Questo gap di professionisti si è tradotto per le aziende italiane in una perdita di 49,3 miliardi di euro.

Eduwork ha il patrocinio di Confindustria Salerno, Cisl Salerno, FIM Cisl Salerno, Cgil Regione Campania, Confindustria Abruzzo medio Adriatico delle province di Chieti Pescara e Teramo e della Provincia di Salerno. I partner tecnici sono Wuerth, Esab e Martec.