Confermato il dimezzamento delle case di comunità, che passano da 33 a 13. E quanto emerge dalla presentazione dell’atto aziendale a sindaci e organizzazioni sindacali da parte dei vertici dell’Asl Salerno. Prevista la riapertura, stando al programma strategico che dovrà ora passare al vaglio della Regione, del pronto soccorso a Scafati, l’attivazione della radioterapia a Pagani, il passaggio dell’ospedale di Roccadaspide al Dea di Vallo della Lucania-Agropoli. Eboli e Battipaglia restano in un unico Dea.

APPROFONDIMENTI Salerno, graduatoria degli infermieri del Ruggi in scadenza Napoli, all'Ospedale Monaldi nasce la Farmacia 3.0 Napoli, Ospedale del Mare nel caos

Le case di comunità nascono con l’obiettivo di offrire un punto riferimento a cui rivolgersi per le prime necessità, non intasando così i Pronto Soccorso. Una ogni 40-50mila abitanti. All’interno opererebbero, il condizionale è d’obbligo, vista la grave carenza di sanitari, medici di medicina generale, pediatri, ostetrici, lo psicologo, infermieri di famiglia, un assistente sociale, 5-8 figure sociosanitarie e amministrative. Nel salernitano ne saranno previste 13, a fronte delle 33 indicate prima del piano di revisione del Governo del Pnrr, 11 ospedali di comunità, 13 centrali operative territoriali e 3 hospice, di cui uno programmato. Il manager dell’Asl, nel corso della presentazione, ha assicurato che per la realizzazione di tali strutture saranno previste dalla Regione risorse aggiuntive per popolare questi servizi.

A Scafati si prevede il ritorno di un ospedale con 150 posti letto ed un presidio di soccorso. Al polo oncologico di Pagani è in programma l’apertura del reparto di radioterapia. Spazio sarà dato alla telemedicina, con il rafforzamento della rete del telestroke, che dovrebbe migliorare gli standard di assistenza anche a distanza. Passando al Vallo di Diano, l’ospedale Curto di Polla conterà 173 posti letto, di cui 20 di medicina, 14 di geriatria e cardiologia, 2 di oncologia, 12 di neurologia, 8 di nefrologia, anestesia e fisiopatologia respiratoria, 4 di gastroenterologia, oculistica, otorinolaringoiatria, 16 di chirurgia e 18 di ortopedia. Resta un Dea di primo livello. Eboli e Battipaglia restano in un unico Dea e a Battipaglia viene confermata la rete neonatologica, mentre Roccadaspide passa al Dea di Vallo della Lucania–Agropoli, con 20 posti letto di medicina – area cardiologica e 10 di day surgery – Pronto Soccorso. Ad Agropoli confermati 52 posti letto per la riabilitazione e 20 nella lungodegenza. Conferme anche per l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, l’Immacolata di Sapri e il presidio di Oliveto Citra, che vede confermati la terapia del dolore, la rete trauma e la rete emergenza presidio ospedaliero di base.

«La grande sfida è quella di consolidare la rete ospedaliera aziendale, ma soprattutto quella di potenziare la rete territoriale – dichiara il direttore generale dell'Asl Salerno, Gennaro Sosto – Ciò sarà possibile solo grazie ad una rinnovata e solida sinergia con tutti i sindaci e con le amministrazioni comunali». L’Asl di Salerno assiste circa 1milione e 100mila abitanti, con una prevalenza del 13 per cento di cittadini tra 0/14 anni, 65 per cento tra i 15/64 anni e il 22 per cento tra i 65 ed altre, con 13 distretti sanitari e 12 presidi ospedalieri. In 8 mesi l’Asl ha provveduto a 1321 assunzioni e 546 stabilizzazioni, di cui 709 per il personale del comparto, 304 per personale medico e veterinario, oltre che per i dirigenti della area professionale, tecnica e amministrativa, nonché per personale sanitario dirigenziale non medico. «Complessivamente – commenta il segretario provinciale della Cisl Fp Alfonso Della Porta – è netto il tentativo, attraverso l’atto di programmazione aziendale, di riorganizzare tutta la filiera sanitaria salernitana. Pianificazione che si rende necessaria attesa la complessità ed eterogeneità del territorio. Appare evidente che i cambiamenti ipotizzati partono dall’esistente per proiettarsi nel futuro e pertanto dall’atto si evincono le potenzialità da poter da subito realizzare, attraverso una razionalizzazione delle attività e delle risorse esistenti in uno ad un prospetto di riorganizzazione dei servizi, per cui si potrà procedere solo ed esclusivamente attraverso il reclutamento delle unità di personale necessarie».