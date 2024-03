Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli, l'amico Christian: «Sarà un onore suonare per la sua memoria»

«Sarà un onore suonare per la memoria di Giovanbattista Cutolo». Così Christian Criscuolo, musicista e amico di Giogiò, ricorda il giovane ucciso lo scorso 31 agosto in piazza Municipio per futili motivi.

Criscuolo, suonatore solista di corno proprio come Giogiò, sarà tra i protagonisti del concerto “La bellezza contro la violenza”in programma lunedì 25 marzo alle ore 18,45 nella basilica di San Giacomo degli Spagnoli a Napoli. Uno show dedicato proprio a Giovanbattista Cutolo, vittima di un'assurda violenza.

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti. Protagonisti l'Orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli e il Coro della Pietrasanta.