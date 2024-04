Era in programma questa sera a Teggiano il concerto del discusso cantante Daniele de Martino. Ma l’intervento del questore Giancarlo Conticchio e in seguito a una serie di contatti con l’amministrazione comunale (che non ha organizzato il concerto), il Comitato festa di San Marco, il prete della chiesa di San Marco ha fatto sì che l’evento venisse annullato.

APPROFONDIMENTI Salerno, i vescovi da papa Francesco Sanità a ostacoli nel Vallo di Diano Teggiano, incendio in casa provocato da una stufa

La decisione è arrivata alla fine del “giro di consultazioni” con il questore pronto a emettere l’ordinanza di sospensione e il Comitato e don Angelo, che guida la chiesa di San Marco, che sono andati in contro alle richieste di sospensione del concerto.

Una decisione presa assieme, hanno fatto sapere dalla Diocesi di Teggiano-Policastro guidata dal vescovo monsignor Antonio de Luca. Così è saltato, a poco più di 24 ore dall’inizio, il concerto del discusso cantante neomelodico di origine siciliane. Il vero nome di Daniele De Martino è Agostino Galluzzo: è nato a Palermo nel 1995 e la sua casa discografica è la Seamusica. Ha sede a Catania e produce principalmente cantanti neomelodici.



De Martino è molto famoso e seguito sui social ed è stato già al centro di concerti sospesi perché Questura e Prefettura hanno ritenuto i suoi testi in supporto ai detenuti al 41 bis, contro i pentiti e le forze dell’ordine. Il cantante si è invece sempre descritto come un cantante dell’amore.