Ischia, concerto Gigi D'Alessio a Forio annullato: suonerà alla nuova arena a Lacco Ameno

È tutto pronto per accogliere nuovamente ad Ischia Gigi D'Alessio, che torna sull'isola per una nuova data del suo tour. A darne notizia, l'organizzazione dell'evento che ha svolto sull'isola la conferenza stampa di presentazione, nella quale è stato chiarito che questa volta - dopo il successo del suo mega concerto sul porto di Forio di due anni fa - l'artista si esibirà alla nuovissima arena San Montano di Lacco Ameno, per una delle più attese tappe del suo nuovo ed emozionante viaggio live.

Un appuntamento quello che vedra a luglio prossimo D'Alessio a Lacco Ameno, che, dopo gli otto eventi speciali di “Gigi - Uno come te - L’emozione continua” a giugno in Piazza del Plebiscito, toccherà le più belle località d’Italia, da Nord a Sud.

E sarà nuovamente tappa ad Ischia quella in cui Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora.

Ma ci saranno anche le nuove canzoni dall’album in uscita il prossimo 24 maggio, come il singolo appena pubblicato “Nu Dispietto” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) che ha scatenato tra i fan il toto-nomi sull’identità misteriosa della voce di donna che si intreccia nel brano con quella di Gigi. Sul palco a Ischia sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

L'evento di Ischia è organizzato da Presi Solution che successivamente a questo avvio d'estate in musica sull'isola presenterà il calendario della terza edizione di Estate al Negombo, che proprio con Gigi D'Alessio ha visto uno straordinario triplo sold-out lo scorso anno.