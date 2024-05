Incidente a Nola, investito da un camion mentre è in bici: morto 65enne

Ieri i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola – allertati dal 118 - sono intervenuti in via San Gennaro 309 per un sinistro stradale.

Poco prima e per cause in corso di accertamento un 65enne di San Gennaro Vesuviano mentre era a bordo della propria bici sarebbe stato travolto da un autocarro Fiat Iveco decedendo sul colpo.

La salma, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata sequestrata per l’autopsia ed è stata trasferita nel II Policlinico di Napoli. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola che insieme ai militari della sezione radiomobile hanno effettuato i rilievi volti alla ricostruzione della vicenda. L'autocarro è stato sequestrato.