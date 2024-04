Chris Brown si vendica: compra tutti i biglietti del concerto di Quavo e lo fa esibire in un palazzetto vuoto

Chris Brown ha acquistato quasi tutti i biglietti disponibili per l'ultimo concerto di Quavo a Bridgeport, Connecticut. Lo ha costretto a suonare davanti ad una folla decimata nonostante il palazzetto fosse sold-out. L'HealthCare Amphitheatre, che ha oltre 5.700 posti, sembrava quasi vuoto con solo poche file di fan davanti al palco. In realtà, la trovata di Brown non è stata del tutto originale perché 50 Cent nel 2018 lo aveva già fatto con Ja Rule comprando 200 biglietti del suo concerto ad Arlington in Texas con l'intento di farlo rimanere deserto.





Perché è successo

Tra il 2015 e il 2016 Brown aveva collaborato col gruppo trap dei Migos, di cui Quavo faceva parte, e i due erano particolarmente vicini. L'inizio della loro faida risale al 2017 quando uscì l'album dei Migos, Culture.

Chris Brown dimostrò ancora una volta il suo supporto commentando: «Siete tutti miei veri amici e fratelli. Ho comprato il vostro album tre volte. Sono fiero di voi. Non vi odierò mai».

Mai ultime parole furono più famose. Quando Brown scoprì che Quavo si frequentava con la sua ex fidanzata, la modella Karrueche Tran, con cui aveva rotto nel 2015, scoppiò una guerra tra lui e il gruppo, che culminò in uno scontro fisico durante i Black Entertainment Television Awards (BET) del 2017.

Nel corso degli anni i rapper hanno avuto diversi tafferugli velenosi. L'ultimo è successo quest'anno alle sfilate di Parigi di gennaio. Brown e Quavo si sono trovati seduti vicini, sembrerebbe per caso, ma il primo ha smentito sui social le voci di un possibile riavvicinamento: «Non potevo decidere io chi avrei avuto di fianco al mio posto - ha commentato Brown - Fanculo tutta quella roba da uomini grandi. Non ho intenzione di perdere soldi per quel n**retto».

Il recente dissing che ha riacceso la tensione tra i due

L'11 aprile 2024 Brown ha pubblicato nell'edizione deluxe del suo undicesimo album 11:11, un brano rap, Freak, in cui attacca direttamente i Migos e Quavo con i loro nomi in una strofa (barra, in linguaggio rap): «Sorseggiando quel 1942 perché non faccio Quavo/Freak stronza le piacciono i Casamigos, non i Migos».

Quavo non ha tardato a far arrivare la sua risposta il giorno successivo con Tender, un dissing (brano che insulta o prende in giro) dedicato tutto al cantante, in cui lo sbeffeggia per aver picchiato la sua ex Rihanna e per fare uso di droghe.

La battaglia a colpi di canzoni

Brown ha ribattuto con il pezzo Weakest Link presentato con una copertina che prende in giro Quavo mentre mangia un hot dog in una foto. La canzone è molto aggressiva. Inizia con un vocale dell'ex Migos che supplica l'altro rapper di non portare oltre il loro beef (faida tra due rapper). In una strofa chiama Quavo «una troia con i dread», afferma di essere andato a letto con la rapper Saweetie mentre era in una relazione con il cantante nemico, richiama il video pubblico in cui Quavo la picchiò in un ascensore, e infine gli augura di morire.

Quavo, quindi, ha sfornato Over Hoes & Bitches che prende in giro la crew di Chris Brown, che si chiama OHB. Nell'artwork della copertina Quavo stringe il collo di Brown. Nel pezzo il rapper elenca diversi brutti episodi in cui il rapper nemico è stato protagonista, tra cui i litigi con Usher e Frank Ocean, e lo definisce «Michael Jackson crackomane».