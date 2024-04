In vendita i biglietti per il derby Gevi Napoli-Givova Scafati

Ecco la prevendita per l'ultima partita di stagione regolare tra Generazione Vincente Napoli Basket e Givova Basket Scafati, in programma domenica 5 maggio alle ore 18,15 alla Fruit Village Arena.

Un match che se domenica prossima Napoli dovesse vincere a Reggio Emilia e Tortona perdere contro la Virtus Bologna, potrebbe risultare decisivo per i playoff, con l'occhio rivolto anche Treviso-Tortona.

Questi i prezzi ed i settori in vendita: tribuna centrale 35, ridotto 25, tribuna laterale 25, ridotto 20, curva 20, ridotto 15, gradinata 15, ridotto 10. I tagliandi sono acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Vivaticket. Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email a biglietteria@napolibasket.eu.