Amalfi, stop caccia al biglietto: Sita introduce l'addetto alla vendita dei ticket

Dopo le polemiche dei giorni scorsi scatenatesi in seguito alle difficoltà incontrate soprattutto dai turisti nel reperire i titoli di viaggi valevoli per il trasporto pubblico, la Sita ha introdotto da oggi un proprio addetto alla vendita dei ticket presso il capolinea di Amalfi.

E così da oggi, oltre ai due punti vendita presenti in città, sarà possibile acquistare i biglietti dei bus che collegano i comuni della Costiera con Sorrento, Napoli e Salerno, anche nei pressi dello stazionamenti dei mezzi Sita in Piazza Flavio Gioia.

Identificabili dalla pettorina verde, gli addetti alla vendita dei biglietti, a turnazione, saranno operativi dalle ore 07:15 alle ore 20 nei giorni feriali e dalle ore 12:45 alle ore 19:00 nei giorni festivi.

Lo rende noto la società di trasporto pubblico attraverso una propria circolare diffusa in giornata.

Oltre che dal personale Sita Sud presente in piazza Flavio Gioia, che dispongono dei biglietti in forma cartacea, è possibile comunque acquistare i titoli di viaggio anche in modalità digitale tramite le app “UnicoCampania”, “Mooney App” e “Drop Ticket”.