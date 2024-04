Amalfi, caos targhe alterne: pugno duro contro i trasgressori

Pugno duro delle polizie municipali contro i trasgressori del dispositivo che regola la circolazione a targhe alterne in costiera amalfitana. Tutto questo dopo il caos dei giorni scorsi nei quali la viabilità ha subito lunghe paralisi scatenando polemiche e proteste.

Da questa mattina gli agenti del comando vigili di Amalfi stanno operando una serie di controlli sulle targhe delle vetture in entrata lungo la divina principalmente al varco prospiciente il bivio per Agerola. E sono stati già diversi i verbali di contravvenzione elevati agli automobilisti in difetto. L'iniziativa è tesa sfiduciare l'arrivo in costiera delle auto con targhe a cui in giornata non è consnetita la circolazione.

Le targhe alterne entrate in vigore il 24 aprile saranno operative fino al prossimo 2 maggio dalle ore 10 alle ore 18 con questa modalità: nei giorni con data dispari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica dispari; nei giorni con data pari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica pari.

Sono esclusi dal provvedimento i residenti nei 14 Comuni della Costa d'Amalfi (inclusa Agerola), i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purché presenti a bordo dello stesso, i Taxi e gli Ncc, i mezzi di soccorso e quelli delle forze di polizia.

Sono altresì autorizzati alla circolazione gli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere muniti di regolare prenotazione limitatamente agli spostamenti necessari per l’arrivo e per la partenza; i lavoratori dipendenti non residenti in Costiera Amalfitana muniti di regolare contratto ed operanti in strutture pubbliche o private situate nei quattordici comuni limitatamente agli spostamenti di lavoro; i proprietari di abitazioni non residenti in Costiera Amalfitana dietro attestazione dei comuni in cui si trova l’abitazione.

Il provvediemento tornerà in vigore dal 1° giugno fino al 31 luglio ogni sabato e domenica, mentre nei mesi di agosto e settembre sarà in vigore tutti i giorni.