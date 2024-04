Amalfi, Coppa Primavera: la Costiera si trasforma in pista per le auto

Il nastro d'asfalto della Costiera che da Amalfi ad Agerola scorre lungo il fianco della roccia arrampicandosi fin su alle cime dei Lattari è pronto a trasformarsi in un suggestivo autodromo affacciato sul mare. Complice la passerella dei bolidi che parteciperanno alla 32esima edizione della Coppa Primavera, i cronoscolata tra tornanti e doppie curve che seguono la sinuosità della costa.

Organizzato dall’Automobile Club Salerno nella splendida cornice della Costa d’Amalfi l'evento sportive prevede la partecipazione di decine di vetture appartenenti di importanti team ma anche di tanti singoli corridori che domenica 21 aprile saranno sulla griglia di partenza a Furore per poi arrivare ad Agerola dove sarà allestito un parco per la sosta delle auto all'interno del quale si svolgerà la cerimonia di premiazione.

«Una grande occasione di sport ma anche per la promozione turistica della Costa d’Amalfi - ha affermato il Presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi - con team e singoli concorrenti che arrivano da diverse regione italiane per una gara di Slalom che fa parte della storia dello sport automobilistico»

La manifestazione sportiva si aprirà sabato 20 aprile con le procedure di verifica che si terranno nella scuola elementare “Vincenzo Florio” a Furore dalle ore 15 alle 19.

Domenica, invece, partenza per la ricognizione alle ore 9.30 e a seguire le ulteriori tre manches. La premiazione si svolgerà al termine della gara presso il Belvedere Parco Corona ad Agerola.

Per consentire lo svolgimento della gara è stata prevista, per domenica 21 aprile, la chiusura al traffico veicolare e la sospensione temporanea della circolazione pedonale della strada provinciale ex S.R 366 Agerolina nel comune di Furore dal km. 6,00 in località Via Mola fino al km 11 in via Belvedere, 49 dalle ore 8, alle ore 18 e, in ogni caso, fino al termine della gara. Aci fa comunque sapere che prevedibilmente il traffico riprenderà in via transitoria in alcune finestre temporali, al termine di ogni manche.